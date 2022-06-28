ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Лукашенко утверждают, что Беларусь не угрожает Украине

Новина українською →
Минск, Вторник 28 июня 2022 03:12
У Лукашенко утверждают, что Беларусь не угрожает Украине Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Власти в Минске утверждают, что от Беларуси не исходит угроз для Украины. При этом заявили, что это Киев ставит "некий заслон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича в эфире телеканала "СТВ".

Он заявил, что сейчас нарастает политическое давление и пожаловался на санкции. Однако, как утверждает Вольфович, Беларусь к "этому уже привыкла".

"Украина также пытается поставить заслон какой-то против республики Беларусь. Хотя от Беларуси никаких угроз никому не исходит", - заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль решил втянуть Беларусь в войну с Украиной. Он обратился к гражданам Беларуси, заявив, что белорусы не должны идти умирать, потому что так решило российское руководство.

Ранее стало известно, что Россия начала наращивать военное присутствие в Беларуси.

До этого представитель разведки Вадим Скибицкий отмечал, что белорусские войска не смогут самостоятельно напасть Украины, а только в составе российских подразделений.

Больше о белорусской армии можно прочитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь
NEWS
Удар по ТРЦ, масштабный пожар и жертвы: что происходит в Кременчуге
Удар по ТРЦ, масштабный пожар и жертвы: что происходит в Кременчуге
DAILY
Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Александр Завитневич: Половина российских генералов уже должна была бы застрелиться