Лукашенко "спалил" атлетку из Беларуси: МОК записал ее в нейтральные участницы Олимпиады
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ненароком рассекретил несоответствие борчине Ванессы Колодинской критериям нейтральности спортсменов от Международного олимпийского комитета (МОК).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт диктатора.
30-летняя атлетка получила премию "Белорусский спортивный олимп-2023". В лукашенковском "указе" борчиху назвали инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды министерства внутренних дел.
Колодинская завоевала олимпийскую лицензию в вольной борьбе. Впрочем, теперь МОК обязан убрать ее из списка участников Олимпиады-2024 в Париже. Борчиха не отвечает критериям нейтральности от Олимпийского движения, согласно которым атлеты не должны принадлежать к силовым и военным структурам.
Весной белорусских и российских спортсменов начали возвращать в международные соревнования в статусе нейтральных. В начале декабря МОК принял решение распространить этот принцип и на Олимпийские игры-2024. Президент организации Бах назвал агрессию РФ против Украины при поддержке Беларуси "лишь одной из 28-ми войн" на планете.
Фото: Скриншот с официального сайта белорусского диктатора (president.gov.by)
Беларусь и Олимпиада-2024
Олимпийские игры состоятся в июле-августе 2024 года. Россия и Беларусь не будут соревноваться там в командных видах спорта. Белорусские и российские атлетов выйдут на старты в индивидуальных соревнованиях в статусе "нейтральных".
Ранее Украина бойкотировала соревнования, к которым допустили представители РФ и Беларуси. Тем не менее, летом Минмолодежьспорта отменило приказ об отзыве спортсменов с таких турниров. Украинские атлеты выходят на старты с нейтральными спортсменами оттуда.
МОК утвердил специальную эмблему для нейтральных спортсменов. Спортивные функционеры также запретили россиянам и белорусам использовать на Играх-2024 гимны, флаги и другую национальную символику. Не пригласят в Париж и представителей правительств РФ и Беларуси.
К слову, ранее МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России из-за посягательств на территорию Украины.
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