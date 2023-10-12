ua en ru
Чт, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России

Четверг 12 октября 2023 17:15
UA EN RU
МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России Фото: МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Международный олимпийский комитет решил приостановить деятельность Олимпийского комитета России на фоне скандального решения по "региональным спортивным организациям" на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОК.

В организации подчеркнули, что решение российского Олимпийского комитета признать "региональные организации" на временно оккупированных территориях Украины является нарушением Олимпийской хартии.

"В связи с вышеизложенным Исполнительный совет МОК сегодня принял решение о том, что деятельность Олимпийского комитета России приостанавливается с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления", - сказано в сообщении.

Таким образом, Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета, как это определено в Олимпийской хартии, и не может получать какое-либо финансирование от олимпийского движения, уточнили в МОК.

При этом в организации напомнили, что она оставляет за собой право принять решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париже в 2024 году и зимних Олимпийских играх в Милане в 2026 году.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе россияне включили в состав своего Олимпийского комитета "региональные советы" на оккупированных территориях.

После этого Украина обратилась в Международный олимпийский комитет с призывом ввести санкции против российского Олимпийского комитета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация олімпійський комітет Война России против Украины
NEWS
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
Затяжная война? Что может быть на фронте в 2024 году
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину