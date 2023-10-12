МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России
Международный олимпийский комитет решил приостановить деятельность Олимпийского комитета России на фоне скандального решения по "региональным спортивным организациям" на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОК.
В организации подчеркнули, что решение российского Олимпийского комитета признать "региональные организации" на временно оккупированных территориях Украины является нарушением Олимпийской хартии.
"В связи с вышеизложенным Исполнительный совет МОК сегодня принял решение о том, что деятельность Олимпийского комитета России приостанавливается с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления", - сказано в сообщении.
Таким образом, Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета, как это определено в Олимпийской хартии, и не может получать какое-либо финансирование от олимпийского движения, уточнили в МОК.
При этом в организации напомнили, что она оставляет за собой право принять решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париже в 2024 году и зимних Олимпийских играх в Милане в 2026 году.
Что предшествовало
Напомним, на прошлой неделе россияне включили в состав своего Олимпийского комитета "региональные советы" на оккупированных территориях.
После этого Украина обратилась в Международный олимпийский комитет с призывом ввести санкции против российского Олимпийского комитета.
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