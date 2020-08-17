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Лукашенко: зійшлися в думці з Путіним, що "колотнеча навколо Білорусі неспроста"

Мінськ, Понеділок 17 серпня 2020 14:49
Лукашенко: зійшлися в думці з Путіним, що "колотнеча навколо Білорусі неспроста"
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко вважає, що протести в країні спровокували

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він з президентом РФ Володимиром Путіним однієї думки з приводу протестів у Білорусі. Вони зійшлися на думці, що "колотнеча навколо Білорусі неспроста".

Про це заявив Лукашенко, передає "БелТА".

За його словами, протести в країні спровокували, щоб "влада відтягнула своїх військових на внутрішні дії".

"Хто сьогодні може гарантувати, що ті сили, які підтягуються ззовні, вони до нас байдужі? Та ні, ми з Путіним однієї думки, що там ця колотнеча - не даремно", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Лукашенко домовився з Володимиром Путіним, що Росія при першому запиті надасть допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі.

Крім того, він доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська в Гродно.

Як заявив Володимир Зеленський, події в Білорусі можуть істотно вплинути на Україну.

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