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Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно

Гродно, Субота 15 серпня 2020 22:44
Лукашенко доручив перекинути десантників у Гродно
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко також висловився щодо завдань, які стоять перед бригадою в Бресті

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська в Гродно. За його словами, спостерігати за тим, що відбувається на цих територіях спокійно не можна.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Білорусь 1".

Лукашенко заявив, що його хвилює ситуація, яка розгортається на території сусідніх країн - Польщі та Литві. Там, як вам відомо, проходять військові навчання натовських військ.

"Тому я попрошу додатково, оскільки напружена ситуація на західному кордоні повітряно-десантну бригаду з Вітебська перекинути в Гродно", - заявив він.

Він також висловився щодо завдань, які стоять перед бригадою в Бресті.

"Хай у Бресті ця наша десантно-штурмова бригада залишається і працює у взаємозв'язку з прикордонниками для стабілізації ситуації на південному-заході", - заявив він.

Нагадаємо, Лукашенко доручив не допустити ланцюга солідарності від Вільнюса до Києва.

Раніше він заявив, що Росія при першому запиті надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.

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