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Лукашенко: сошлись во мнении с Путиным, что "заварушка вокруг Беларуси неспроста"

Минск, Понедельник 17 августа 2020 14:49
Лукашенко: сошлись во мнении с Путиным, что "заварушка вокруг Беларуси неспроста"
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Лукашенко считает, что протесты в стране спровоцировали

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным одного мнения по поводу протестов в Беларуси. Они сошлись во мнении, что "заварушка вокруг Беларуси неспроста".

Об этом заявил Лукашенко, передает "БелТА".

По его словам, протесты в стране спровоцировали, чтобы "власти оттянули своих военных на внутренние действия".

"Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно", - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко договорился с Владимиром Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

Кроме того, он поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.

Как заявил Владимир Зеленский, события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.

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