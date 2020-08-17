Лукашенко: сошлись во мнении с Путиным, что "заварушка вокруг Беларуси неспроста"
Минск, Понедельник 17 августа 2020 14:49
Новина українською
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Лукашенко считает, что протесты в стране спровоцировали
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным одного мнения по поводу протестов в Беларуси. Они сошлись во мнении, что "заварушка вокруг Беларуси неспроста".
Об этом заявил Лукашенко,
передает "БелТА".
По его словам, протесты в стране спровоцировали, чтобы "власти оттянули своих военных на внутренние действия".
"Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там - заварушка эта - не напрасно", - заявил Лукашенко.
Напомним,
Лукашенко договорился с Владимиром Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.
Кроме того, он
поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.
Как заявил Владимир Зеленский,
события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.
Визначити мову
Азербайджанська
Албанська
Амхарська
Англійська
Арабська
Африкаанс
Баскська
Бенгальська
Білоруська
Бірманська
Болгарська
Боснійська
В'єтнамська
Валлійська
Вірменська
Гавайська
Гаїтянська креольська
Ґалісійська
Гінді
Грецька
Грузинська
Ґуджаратська
Данська
Есперанто
Естонська
Зулу
Іврит
Ігбо
Ідиш
Індонезійська
Ірландська
Ісландська
Іспанська
Італійська
Йоруба
Казахська
Камбоджійська
Каннада
Каталанська
Киргизька
Китайська Спрощ
Китайська Трад
Корейська
Корсиканська
Курдська
Кхоса
Лаоська
Латинська
Латиська
Литовська
Люксембурзька
Македонська
Малагасійська
Малайська
Малаялам
Мальтійська
Маорі
Маратхі
Монгольська
Непальська
Нідерландська
Німецька
Норвезька
Панджабська
Перська
Польська
Португальська
Пушту
Російська
Румунська
Самоанська
Себуано
Сербська
Сесото
Сингальська
Сіндхі
Словацька
Словенська
Сомалі
Суахілі
Сунданська
Таджицька
Тайська
Тамільська
Телуґу
Турецька
Угорська
Узбецька
Українська
Урду
Філіппінська
Фінська
Французька
Фризька
Хауса
Хмонг
Хорватська
Чеська
Чичева
Шведська
Шона
Шотландська (Ґельська)
Яванська
Японська
Азербайджанська
Албанська
Амхарська
Англійська
Арабська
Африкаанс
Баскська
Бенгальська
Білоруська
Бірманська
Болгарська
Боснійська
В'єтнамська
Валлійська
Вірменська
Гавайська
Гаїтянська креольська
Ґалісійська
Гінді
Грецька
Грузинська
Ґуджаратська
Данська
Есперанто
Естонська
Зулу
Іврит
Ігбо
Ідиш
Індонезійська
Ірландська
Ісландська
Іспанська
Італійська
Йоруба
Казахська
Камбоджійська
Каннада
Каталанська
Киргизька
Китайська Спрощ
Китайська Трад
Корейська
Корсиканська
Курдська
Кхоса
Лаоська
Латинська
Латиська
Литовська
Люксембурзька
Македонська
Малагасійська
Малайська
Малаялам
Мальтійська
Маорі
Маратхі
Монгольська
Непальська
Нідерландська
Німецька
Норвезька
Панджабська
Перська
Польська
Португальська
Пушту
Російська
Румунська
Самоанська
Себуано
Сербська
Сесото
Сингальська
Сіндхі
Словацька
Словенська
Сомалі
Суахілі
Сунданська
Таджицька
Тайська
Тамільська
Телуґу
Турецька
Угорська
Узбецька
Українська
Урду
Філіппінська
Фінська
Французька
Фризька
Хауса
Хмонг
Хорватська
Чеська
Чичева
Шведська
Шона
Шотландська (Ґельська)
Яванська
Японська
Звукова функція обмежена 200 символами