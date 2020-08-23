ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Мінську перебої з інтернетом, оператори говорять про наказ влади

Мінськ, Неділя 23 серпня 2020 20:26
У Мінську перебої з інтернетом, оператори говорять про наказ влади
Фото: у Мінську спостерігаються перебої з інтернетом pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У користувачів не працюють месенджери і соціальні мережі

У столиці Білорусі Мінську почалися перебої з інтернетом. Один із мобільних операторів повідомив, що швидкість мобільного інтернету знижена на вимогу державних органів з метою забезпечення національної безпеки.

Про це повідомляє видання Onliner.

Наголошується, що ввечері в абонентів перестали працювати месенджери, соціальні мережі і деякі сайти.

"З жалем повідомляємо, що на вимогу державних органів у зв'язку із забезпеченням національної безпеки істотно знижена пропускна здатність 3G-мережі А1 на території деяких районів р. Мінська. Виконання цієї вимоги призводить до погіршення якості сервісу передачі даних", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі проходить масштабний мітинг проти чинного президента Олександра Лукашенка.

Крім того, Міноборони протестувальникам погрожує застосуванням сили з боку армії, в разі порушення громадського порядку поблизу військових монументів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України протестБілорусьМинскінтернет
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся