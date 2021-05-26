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Лукашенко про протести в Білорусі: вулиця вже неможлива

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Мінськ, Середа 26 травня 2021 12:33
Лукашенко про протести в Білорусі: вулиця вже неможлива Фото: білоруський президент Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Вуличний протести в Білорусі вже нібито неможливі. Керівництво країни вважає, що емоції вляглися і населення розібралося в тому, що відбувається.

Про це в парламенті Білорусі заявив президент Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

"Ми вже давно оговталися від усіх шоків, намагаємося розвиватися, набули імунітету від потрясінь. Вулиця вже неможлива, бо люди зрозуміли її суть. Наша свідомість тільки зміцнилася останнім часом. Почуття власної гідності білоруського народу не дозволить терористам і екстремістам маніпулювати нами", - зазначив Лукашенко.

За його словами, вляглися емоції і люди розібралися в тому, що відбувається.

"Для всіх прояснилася державна позиція. Виступили вперед національні цінності, які потім закріпилися і в законодавстві", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, сьогодні лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі у відповідь на затримання колишнього головреда телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

До цього Лукашенко заборонив пряму трансляцію протестів у Білорусі.

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