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Опозиція планує провести акцію протесту в Білорусі 9 травня

Новость на русском → Білорусь, Понеділок 03 травня 2021 10:51
Опозиція планує провести акцію протесту в Білорусі 9 травня Фото: протести в Білорусі (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Опозиція в Білорусі планує 9 травня провести акцію протесту проти режиму Олександра Лукашенка. Водночас з літа минулого року в Білорусі заарештовано 35 тисяч людей.

Про це в інтерв'ю RND розповів білоруський опозиціонер, колишній міністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко.

Він нагадав, що 9 травня відзначається день перемоги "над гітлерівським фашизмом в 1945".

"Я буду використовувати соціальні мережі, щоб закликати білорусів вийти на вулиці. Якби Лукашенко побив протестувальників 9 травня, він увійшов би в білоруську історію як фашист", - заявив Латушко.

За його словами, з літа минулого року в Білорусі заарештовано 35 тисяч людей. Крім того, він додає, що є свідчення того, що понад 4,5 тисячі осіб зазнали жорстоких тортур, а дев’ять були вбиті або померли в результаті жорстокого поводження.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Білорусі і командувач внутрішніми військами Микола Карпенков пригрозив опозиції, яка нібито планувала здійснити держпереворот в країні. Вони нібито будуть нейтралізовані за законами боротьби з тероризмом.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі відкрили кримінальну справу про "змову чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом".

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