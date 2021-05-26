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Лукашенко о протестах в Беларуси: улица уже невозможна

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Минск, Среда 26 мая 2021 12:33
Лукашенко о протестах в Беларуси: улица уже невозможна Фото: белорусский президент Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Уличные протесты в Беларуси уже якобы невозможны. Руководство страны считает, что эмоции улеглись и население разобралось в происходящем.

Об этом в парламенте Беларуси заявил президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Мы уже давно оправились от всех шоков, стараемся развиваться, приобрели иммунитет от потрясений. Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами", - отметил Лукашенко.

По его словам, улеглись эмоции и люди разобрались в происходящем.

"Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве", - добавил Лукашенко.

Напомним, сегодня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси в ответ на задержание бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича.

До этого Лукашенко запретил прямую трансляцию протестов в Беларуси.

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