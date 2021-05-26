Лукашенко о протестах в Беларуси: улица уже невозможна

Уличные протесты в Беларуси уже якобы невозможны. Руководство страны считает, что эмоции улеглись и население разобралось в происходящем.

"Мы уже давно оправились от всех шоков, стараемся развиваться, приобрели иммунитет от потрясений. Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами", - отметил Лукашенко.

По его словам, улеглись эмоции и люди разобрались в происходящем.

"Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве", - добавил Лукашенко.