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Лукашенко просто так владу не віддасть, - Кравчук

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 00:40
Лукашенко просто так владу не віддасть, - Кравчук
Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Білорусам слід готуватися до тиску на Лукашенка з боку Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко просто так владу не віддасть. Білорусам слід готуватися до тиску на нього з боку Росії.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив перший президент України, голова української делегації в Мінську Леонід Кравчук.

"Я Лукашенка знаю дуже довго…Потрібно готуватись до серйозного тиску на президента Лукашенка (з боку Росії, - ред.), а те, що хтось хоче мирно щось зробити… Але 26 років Лукашенка визначають, що кожна клітина Лукашенка - це влада і кожне слово Лукашенка - це влада, і будьте готові, що владу він просто так не віддасть", - сказав Кравчук.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко.

У Європейському союзі не визнали результати виборів в Білорусі і почали роботу над санкціями.

На тлі протестів у Білорусі Лукашенко навів в повну боєготовність армії через нібито напруженість на кордоні з Польщею і Литвою; зокрема, був приведений в готовність танковий батальйон.

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