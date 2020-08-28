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Лукашенко просто так власть не отдаст, - Кравчук

Киев, Пятница 28 августа 2020 00:40
Лукашенко просто так власть не отдаст, - Кравчук
Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Белорусам следует готовиться к давлению на Лукашенко со стороны России

Президент Беларуси Александр Лукашенко просто так власть не отдаст. Белорусам следует готовиться к давлению на него со стороны России.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук.

"Я Лукашенко знаю очень долго... Нужно готовиться к серьезному давлению на президента Лукашенко (со стороны России, - ред.), а то, что кто-то хочет мирно что-то сделать... Но 26 лет Лукашенко определяют, что каждая клетка Лукашенко - это власть и каждое слово Лукашенко - это власть, и будьте готовы, что власть он просто так не отдаст ", - сказал Кравчук.

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

В Европейском союзе не признали результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.

На фоне протестов в Беларуси Лукашенко привел в полную боеготовность армию из-за якобы напряженности на границе с Польшей и Литвой; в частности, был приведен в готовность танковый батальон.

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