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У Білорусі приводять в бойову готовність танковий батальйон

Білорусь, Вівторок 25 серпня 2020 17:41
У Білорусі приводять в бойову готовність танковий батальйон
Фото: танк Білорусі (t.me/modmilby)
Автор: Игорь Литвиненко

Оголошена мобілізація понад 140 військових запасу

Міністерство оборони Білорусі оголосило про підготовку до бойової готовності танкового батальйону 11-ї окремої механізований бригади. Для цього проведуть мобілізацію понад 140 військових запасу.

Про це повідомили в прес-службі Міноборони Білорусі.

За словами голови генерального штабу Збройних сил Білорусі Олександра Вольфовича, зараз проводиться перевірка бойової готовності танкового батальйону.

"Склад залучених до неї військових частин буде нарощуватися. Військам належить вийти на полігони і відпрацьовувати навчально-бойові завдання. Ми бачимо, що відбувається в країні і навколо неї. У цій непростій обстановці армія забезпечує і буде забезпечувати військову безпеку держави, суспільства і кожного окремого громадянина", - повідомив Вольфович.

Нагадаємо, у Білорусі 16 серпня оголосили про початок військовий навчань на кордоні з Литвою на тлі акцій протесту в країні.

Пізніше президент Білорусі Олександр Лукашенко перевів в повну боєготовність основні сили білоруської армії нібито через напруженості на західному кордоні.

У понеділок, 24 серпня, розпочався третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі.

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