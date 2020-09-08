Лукашенко про президентські терміни: можливо, я трохи пересидів

Фото: Олекандр Лукашенко (flickr com statephotos)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що "трохи пересидів" на своєму посту. У той же час, на його думку, тільки він зараз може "захистити білорусів".

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, передає ТАСС.

"Так, можливо, я трохи пересидів, можливо, мене показують не тільки з телевізора, а й з праски, і з чайника. Так. Але дійсно тільки я зараз можу захистити білорусів", - цитує ТАСС слова Лукашенка.

Відзначимо, велике інтвервью президента Білорусі російським ЗМІ ще не показували в ефірі.

Нагадаємо, в серпні на тлі масових протестів і страйків Лукашенко виключав проведення нових виборів президента.

"Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - звертався Лукашенко до страйкуючих.

Сьогодні лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська на онлайн виступі в ПАРЄ заявила, що Лукашенко не має законних підстав залишатися президентом.

Відзначимо, чинний президент Білорусі займає свій пост з 1994 року. Після інавгурації буде шостий за рахунком президентський термін.

