ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко про президентські терміни: можливо, я трохи пересидів

Мінськ, Вівторок 08 вересня 2020 13:43
Лукашенко про президентські терміни: можливо, я трохи пересидів
Фото: Олекандр Лукашенко (flickr com statephotos)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що "трохи пересидів" на своєму посту. У той же час, на його думку, тільки він зараз може "захистити білорусів".

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, передає ТАСС.

"Так, можливо, я трохи пересидів, можливо, мене показують не тільки з телевізора, а й з праски, і з чайника. Так. Але дійсно тільки я зараз можу захистити білорусів", - цитує ТАСС слова Лукашенка.

Відзначимо, велике інтвервью президента Білорусі російським ЗМІ ще не показували в ефірі.

Нагадаємо, в серпні на тлі масових протестів і страйків Лукашенко виключав проведення нових виборів президента.

"Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - звертався Лукашенко до страйкуючих.

Сьогодні лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська на онлайн виступі в ПАРЄ заявила, що Лукашенко не має законних підстав залишатися президентом.

Відзначимо, чинний президент Білорусі займає свій пост з 1994 року. Після інавгурації буде шостий за рахунком президентський термін.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Олександр ЛукашенкоБілорусьПрезидент
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся