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У Лукашенка немає законних підстав залишатися президентом Білорусі, - Тіхановська

Мінськ, Вівторок 08 вересня 2020 11:41
У Лукашенка немає законних підстав залишатися президентом Білорусі, - Тіхановська
Фото: Світлана Тіхановська (wikimedia)
Автор: Анастасия Рокитна

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що Олександр Лукашенко не має жодних законних підстав залишатися президентом Білорусі. Вона сказала, що Захід не визнав вибори.

Про це вона заявила під час онлайн-виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи.

За її словами, країни, які продовжують діалог з Лукашенком, роблять це на свій страх і ризик.

"Жодна міжнародна організація не визнала результати виборів у Білорусі. Громадяни Білорусі також відмовилися визнавати ці фальсифіковані вибори. Це означає, що Лукашенко не має жодних законних підстав залишатися президентом нашої країни. Він більше не представляє Білорусь", - заявила вона.

Нагадаємо, Європейський союз обговорює можливість введення санкцій проти президента Білорусі.

Також голова МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що ЄС посилить санкції проти Білорусі, якщо Лукашенко не відреагує на вимоги припинити масові затримання.

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Новини України Політика Олександр ЛукашенкоБілорусьСвітлана Тіхановська
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