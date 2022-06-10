"Щоб не відтяпали". Лукашенко допустив війну за Західну Україну

Влада Білорусі побоюється, що на її територію можуть нібито зайти західні армії, тому не виключена війна за Західну Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка.

За його словами, Білорусь залишається об'єктом тиску з боку колективного Заходу.

"Вони досі не пішли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що західні країни нібито можуть готувати вторгнення.

"А ми, тисячу майже кілометрів, балкон цей, його треба зрізати. Це їхня мета - вони перед цим не зупиняться, зайдуть вони з України Західної або ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відтяпали. Тому що це для нас смерті подібно, не тільки для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", - додав він.