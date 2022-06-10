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"Щоб не відтяпали". Лукашенко допустив війну за Західну Україну

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Мінськ, П'ятниця 10 червня 2022 22:17
"Щоб не відтяпали". Лукашенко допустив війну за Західну Україну Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Влада Білорусі побоюється, що на її територію можуть нібито зайти західні армії, тому не виключена війна за Західну Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка.

За його словами, Білорусь залишається об'єктом тиску з боку колективного Заходу.

"Вони досі не пішли від мети вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що західні країни нібито можуть готувати вторгнення.

"А ми, тисячу майже кілометрів, балкон цей, його треба зрізати. Це їхня мета - вони перед цим не зупиняться, зайдуть вони з України Західної або ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відтяпали. Тому що це для нас смерті подібно, не тільки для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", - додав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що Росія нібито не має наміру захоплювати всю Україну.

Також стало відомо, що білоруський диктатор має намір збільшити чисельність армії до 80 тисяч осіб.

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