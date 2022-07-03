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Слова Лукашенка про єдину армію з РФ є небезпечним сигналом для України, - Зеленський

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Київ, Неділя 03 липня 2022 19:40
Слова Лукашенка про єдину армію з РФ є небезпечним сигналом для України, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Заява лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка про єдину армію з Росією є небезпечним сигналом для України і для народу Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом.

"Та інформація, про яку ви сказали (заява Лукашенка про єдину армію з РФ - ред.), я думаю, це, перш за все, небезпечно для білоруського народу. Він повинен не залучати Білорусь до загарбницької війни Росії проти України. Я думаю, небезпечним звучить сигнал, який був. Я думаю, що ми з вами побачимо результат цього сигналу", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами президента, раніше Лукашенко не раз подавав сигнали про те, що удари по Україні були випущені без його волі.

Нагадавши, раніше Лукашенко заявив, що в союзі Білорусі та Росії створено єдине угруповання Збройних сил. Тому участь білоруської армії у війні проти України була визначена давно.

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