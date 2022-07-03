Слова Лукашенка про єдину армію з РФ є небезпечним сигналом для України, - Зеленський

Заява лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка про єдину армію з Росією є небезпечним сигналом для України і для народу Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом.

"Та інформація, про яку ви сказали (заява Лукашенка про єдину армію з РФ - ред.), я думаю, це, перш за все, небезпечно для білоруського народу. Він повинен не залучати Білорусь до загарбницької війни Росії проти України. Я думаю, небезпечним звучить сигнал, який був. Я думаю, що ми з вами побачимо результат цього сигналу", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами президента, раніше Лукашенко не раз подавав сигнали про те, що удари по Україні були випущені без його волі.