ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Лише один крок зробить нас ворогами". ЗСУ терміново звернулися до військ Білорусі

Новость на русском →
Київ, Середа 20 липня 2022 12:23
"Лише один крок зробить нас ворогами". ЗСУ терміново звернулися до військ Білорусі Фото: ЗСУ терміново звернулися до військ Білорусі (mil.in.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів. Білоруську армію просять не виконувати злочинні накази командування і зробити правильний вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення, оппубліковане Управлінням стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Залишайтеся вдома. Не виконуйте злочинні накази. Не робіть наші народи ворогами. Ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей залежить тільки від вас самих", - йдеться у відеозверненні.

Нагадаємо, Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів Україна мінімум до 23 липня.

Водночас через загрозу вторгнення білоруських військ у північній частині України тривають заходи щодо посилення оборони і вдосконаленню рівня захисту кордонів.

Згідно з даними Міноборони України, Білорусь проводить навчання і ряд інформаційних операцій, які можуть бути ознаками готовності до можливого вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Білорусь Війна в Україні
NEWS
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
Данілов про наказ Зеленського про деокупацію: черговість і терміни визначають військові
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень