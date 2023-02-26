ua ru
Вс, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Байдена предостерегли Китай от помощи России: обойдется реальной ценой

Новина українською →
США, Воскресенье 26 февраля 2023 17:11
У Байдена предостерегли Китай от помощи России: обойдется реальной ценой Фото: советник Байдена национальной безопасности Джейк Салливан (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Китаю придется заплатить "реальную цену", если он продолжит поддерживать Россию.

Об этом советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала CNN, сообщает РБК-Украина.

Сегодня, 26 февраля, Салливан отметил, что Китай не сделал шагов к оказанию летальной помощи России в ее вторжении в Украину, однако Соединенные Штаты за закрытыми дверями четко дали понять, что такой шаг будет иметь серьезные последствия.

"Пекину придется принимать собственные решения относительно того, как он будет действовать, будет ли он оказывать военную помощь, но если он пойдет по этому пути, это нанесет реальный ущерб Китаю", - сказал советник американского президента.

Напомним, сегодня глава ЦРУ рассказал, почему США обнародовали данные по летальной помощи из Китая.

По данным Der Spiegel, Россия ведет переговоры с китайским производителем беспилотников по массовому производству дронов-камикадзе.

В свою очередь правительство Китая рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для использования в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Война России против Украины
NEWS
Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 убитых солдат ежедневно
Резников о потерях россиян под Бахмутом: по 500 убитых солдат ежедневно
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны