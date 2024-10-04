Лукашенко объяснил, почему Беларусь молчит о залете "Шахедов" на ее территорию

Белорусский диктатор утверждает, что Украина "планирует получить около 5 млн беспилотников - произвести и закупить", а Россия "еще больше".

Также Лукашенко пожаловался, что обе стороны "не умеют управлять дронами". Поэтому "часто те беспилотники, которые запускаются за Киев и дальше, по западной Украине, теряют ориентацию".

"Несколько случаев таких было, с одной стороны и с другой", - добавил он.

По словам Лукашенко, Беларусь якобы жестко критиковала Украину за это, и в ответ украинская сторона поинтересовалась, почему Минск "не критикует так Россию".

"Хорошо, тогда мы в СМИ не будем ни одну сторону критиковать, ни другую, и возмущаться не будем. А будем разбираться на уровне специалистов", - уточнил диктатор.

Он рассказал, что Беларусь якобы сбивает большое количество беспилотников и "не смотрит российские они или украинские".