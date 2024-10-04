Лукашенко пояснив, чому Білорусь мовчить про заліт "Шахедів" на її територію

Білорусь вирішила замовчувати факти зальоту на її територію російських дронів-камікадзе "Шахед". Відповідне рішення ухвалив Мінськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Білоруський диктатор стверджує, що Україна "планує отримати близько 5 млн безпілотників - виготовити та закупити", а Росія "ще більше".
Також Лукашенко поскаржився, що обидві сторони "не вміють керувати дронами". Тому "часто ті безпілотники, які запускаються за Київ і далі, по західній Україні, втрачають орієнтацію".
"Кілька випадків таких було, з одного боку та з іншого", - додав він.
За словами Лукашенка, Білорусь нібито жорстко критикувала Україну за це, і у відповідь українська сторона поцікавилася, чому Мінськ "не критикує так Росію".
"Добре, тоді ми в ЗМІ не будемо критикувати жодну сторону, ні іншу, і обурюватимемося не будемо. А будемо розбиратися на рівні фахівців", - уточнив диктатор.
Він розповів, що Білорусь нібито збиває велику кількість безпілотників і "не дивиться російські вони чи українські".
Нагадаємо, на територію Білорусі вже неодноразово залітали російські дрони-камікадзе "Шахед".
Зокрема, вчора, 3 жовтня, за інформацією моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", російські ударні безпілотники могли залетіти до Білорусі в той момент, коли у повітрі був вертоліт з Лукашенком на борту.
При цьому сьогодні, 4 жовтня, стало відомо, що у білоруському селищі Калінковичі вибухнув "Шахед". Через це населений пункт залишився без світла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.