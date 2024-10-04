UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лукашенко пояснив, чому Білорусь мовчить про заліт "Шахедів" на її територію

Фото: Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білорусь вирішила замовчувати факти зальоту на її територію російських дронів-камікадзе "Шахед". Відповідне рішення ухвалив Мінськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Білоруський диктатор стверджує, що Україна "планує отримати близько 5 млн безпілотників - виготовити та закупити", а Росія "ще більше".

Також Лукашенко поскаржився, що обидві сторони "не вміють керувати дронами". Тому "часто ті безпілотники, які запускаються за Київ і далі, по західній Україні, втрачають орієнтацію".

"Кілька випадків таких було, з одного боку та з іншого", - додав він.

За словами Лукашенка, Білорусь нібито жорстко критикувала Україну за це, і у відповідь українська сторона поцікавилася, чому Мінськ "не критикує так Росію".

"Добре, тоді ми в ЗМІ не будемо критикувати жодну сторону, ні іншу, і обурюватимемося не будемо. А будемо розбиратися на рівні фахівців", - уточнив диктатор.

Він розповів, що Білорусь нібито збиває велику кількість безпілотників і "не дивиться російські вони чи українські".

Що передувало

Нагадаємо, на територію Білорусі вже неодноразово залітали російські дрони-камікадзе "Шахед".

Зокрема, вчора, 3 жовтня, за інформацією моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", російські ударні безпілотники могли залетіти до Білорусі в той момент, коли у повітрі був вертоліт з Лукашенком на борту.

При цьому сьогодні, 4 жовтня, стало відомо, що у білоруському селищі Калінковичі вибухнув "Шахед". Через це населений пункт залишився без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр ЛукашенкоБілорусьДрониАтака дронів