Лукашенко пояснив, чому Білорусь мовчить про заліт "Шахедів" на її територію

Білоруський диктатор стверджує, що Україна "планує отримати близько 5 млн безпілотників - виготовити та закупити", а Росія "ще більше".

Також Лукашенко поскаржився, що обидві сторони "не вміють керувати дронами". Тому "часто ті безпілотники, які запускаються за Київ і далі, по західній Україні, втрачають орієнтацію".

"Кілька випадків таких було, з одного боку та з іншого", - додав він.

За словами Лукашенка, Білорусь нібито жорстко критикувала Україну за це, і у відповідь українська сторона поцікавилася, чому Мінськ "не критикує так Росію".

"Добре, тоді ми в ЗМІ не будемо критикувати жодну сторону, ні іншу, і обурюватимемося не будемо. А будемо розбиратися на рівні фахівців", - уточнив диктатор.

Він розповів, що Білорусь нібито збиває велику кількість безпілотників і "не дивиться російські вони чи українські".