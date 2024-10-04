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Лукашенко объяснил, почему Беларусь молчит о залете "Шахедов" на ее территорию

Пятница 04 октября 2024 19:59
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Лукашенко объяснил, почему Беларусь молчит о залете "Шахедов" на ее территорию Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Беларусь решила умалчивать факты залета на ее территорию российских дронов-камикадзе "Шахед". Соответствующее решение принял Минск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Белорусский диктатор утверждает, что Украина "планирует получить около 5 млн беспилотников - произвести и закупить", а Россия "еще больше".

Также Лукашенко пожаловался, что обе стороны "не умеют управлять дронами". Поэтому "часто те беспилотники, которые запускаются за Киев и дальше, по западной Украине, теряют ориентацию".

"Несколько случаев таких было, с одной стороны и с другой", - добавил он.

По словам Лукашенко, Беларусь якобы жестко критиковала Украину за это, и в ответ украинская сторона поинтересовалась, почему Минск "не критикует так Россию".

"Хорошо, тогда мы в СМИ не будем ни одну сторону критиковать, ни другую, и возмущаться не будем. А будем разбираться на уровне специалистов", - уточнил диктатор.

Он рассказал, что Беларусь якобы сбивает большое количество беспилотников и "не смотрит российские они или украинские".

Что предшествовало

Напомним, на территорию Беларуси уже неоднократно залетали российские дроны-камикадзе "Шахед".

В частности, вчера, 3 октября, по информации мониторингового канала "Беларускі Гаюн", российские ударные беспилотники могли залететь в Беларусь в тот момент, когда в воздухе находился вертолет с Лукашенко на борту.

При этом сегодня, 4 октября, стало известно, что в белорусском поселке Калинковичи взорвался "Шахед". Из-за этого населенный пункт остался без света.

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