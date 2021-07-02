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МЗС України Про заяви Лукашенка: закриття кордону не підтверджуємо, звинувачення заперечуємо

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 20:17
МЗС України Про заяви Лукашенка: закриття кордону не підтверджуємо, звинувачення заперечуємо Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (twitter com OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна категорично відкидає звинувачення Олександра Лукашенка в постачанні зброї і втручанні у внутрішні справи Білорусі. У МЗС не підтвердили закриття україно-білоруського кордону.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Україна категорично відкидає звинувачення Олександра Лукашенка про нібито постачання зброї. Ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Білорусі. Не збираємося цього робити і в майбутньому", - зазначив Ніколенко.

За його словами, від офіційного Мінська Київ очікує такої ж позиції і щоб кордон між країнами залишалася простором безпеки.

"Політика нашої держави спрямована на підтримку законних інтересів білоруського народу, який заслуговує на гідне життя в демократичній країні, де поважаються права людини і існує верховенство права", - додав представник МЗС.

Ніколенко зазначив, що заяви Лукашенка щодо України як про зовнішню загрозу для Білорусі "укладається в політику дезінформації, репресій і залякування білоруського населення".

"Переконані, що ніякі абсурдні звинувачення і залякування не зможуть відвернути білоруський народ від дружнього українського народу і України як держави, поважає і захищає права людей", - підкреслив він.

Представник МЗС також зазначив, що українська сторона поки не отримувала офіційних повідомлень про закриття кордону з боку Білорусі. "Від такого кроку постраждає насамперед білоруський народ", - резюмував Ніколенко.

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко звинуватив Україну і ряд країн в причетності до організації в Білорусі "сплячих осередків терористів" під виглядом "загонів самооборони".

Крім того, Лукашенко заявив, що Україна поставляла зброю в Білорусь. За його словами, він доручив білоруським прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною.

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