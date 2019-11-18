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Вибори в Білорусі продемонстрували неповагу до демократичних зобов’язань, - ОБСЄ

Новини » Політика     18.11.2019 - 20:31
Вибори в Білорусі продемонстрували неповагу до демократичних зобов’язань, - ОБСЄ
Ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)

В ОБСЄ розкритикували проведення виборів в Білорусі

В спостережній місії ОБСЄ заявили, що на позачергових парламентських виборах у Білорусі були знехтувані фундаментальні свободи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

У ОБСЄ наголосили, що зафіксували перешкоди в реєстрації політичних партій, обмежену кількість місць для масових заходів і плату за їх проведення. Тінь на вибори також кинула кримінальна відповідальність за наклеп.

"Ці вибори продемонстрували загальну неповагу до демократичних зобов’язань. У країні, де влада і незалежність парламенту лімітовані, а основні свободи обмежені як для виборців, так і для кандидатів, парламентські вибори ризикують стати формальністю", - заявила керівник короткострокової спостережної місії ОБСЄ Маргарет Седерфельд.

Нагадаємо, Центральна комісія Республіки Білорусь з виборів і проведення республіканських референдумів опублікувала попередні підсумки голосування на парламентських виборах. Серед тих, хто пройшли в Палату сьомого скликання, опозиціонерів не виявилося.

РБК-Україна писало, що в неділю, 17 листопада, в Білорусі відбулися вибори депутатів Палати представників національних зборів сьомого скликання.

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