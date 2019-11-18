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В ЄС розкритикували вибори в Білорусі

Новини » В світі     18.11.2019 - 22:12
В ЄС розкритикували вибори в Білорусі
Фото: Майя Косьянчич (facebook com UkraineEUMission)

У ЄС закликали Білорусь відновити роботу над виборчою реформою

В Європейському союзі заявили, що вибори в Білорусі були проведені з порушенням принципів міжнародних стандартів. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Євросоюзу з питань зовнішньої політики Майя Косьянчич.

Як повідомила Косьянчич, згідно з попередньою оцінкою міжнародної місії ОБСЄ, під час виборів ігнорувалися основні волі і вираження думок.

"Вчорашні парламентські вибори у Республіці Білорусь пройшли загалом в спокійній обстановці. Тим не менш, була втрачена можливість провести вибори в повній відповідності з міжнародними стандартами", - повідомили в ЄС.

В Євросоюзі закликали Білорусь негайно відновити роботу щодо комплексної виборчої реформи.

"Зважаючи президентських виборів 2020 року вкрай важливо, щоб білоруська влада негайно відновили роботу з комплексної виборчої реформи. Це також буде мати ключове значення для повного розкриття потенціалу відносин між ЄС та Білоруссю, що спирається на позитивну співпрацю останніх трьох років", - заявила Косьянчич.

Нагадаємо, 18 листопада в Білорусі відбулися парламентські вибори. За попередніми результатами, оприлюднених в ніч на 18 листопада, серед минулих в Палату представників сьомого скликання опозиціонерів не виявилося.

Пізніше в ОБСЄ заявили, що вибори в Білорусі продемонстрували неповагу до демократичних зобов'язаннями.

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