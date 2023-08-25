Лукашенко якобы знал о покушении на Пригожина и сообщил об этом Путину

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ранее якобы знал о покушении на главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он передал эту информацию российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко, которое приводит "БелТА".
"Я вам просто приведу еще один пример. В последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина", - сказал Лукашенко.
По словам Лукашенко, в течение двух часов он поручил найти посла РФ в ОАЭ, его вызвали к нему, и он передал послу шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову (директор ФСБ - ред.) о подготовке покушения на Пригожина.
Информация о якобы покушении дошла до Пригожина
Белорусский диктатор впоследствии уточнил у Пригожина, дошла ли до него эта информация.
Главарь ЧВК "Вагнера" подтвердил, что Путин предупредил его о подготовке покушения.
23 августа в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту, среди которых числился и Пригожин.
Официально его смерть пока не подтвердили, однако американская разведка считает, что Пригожин погиб.
Западный чиновник рассказал Financial Times, что бизнес-джет могли сбить на российской ЗРК, а New York Times пишет, что к аварии мог привести взрыв на борту самолета.
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