Лукашенко якобы знал о покушении на Пригожина и сообщил об этом Путину

"Я вам просто приведу еще один пример. В последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина", - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, в течение двух часов он поручил найти посла РФ в ОАЭ, его вызвали к нему, и он передал послу шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову (директор ФСБ - ред.) о подготовке покушения на Пригожина.

Информация о якобы покушении дошла до Пригожина

Белорусский диктатор впоследствии уточнил у Пригожина, дошла ли до него эта информация.

Главарь ЧВК "Вагнера" подтвердил, что Путин предупредил его о подготовке покушения.

Вероятная смерть Пригожина

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту, среди которых числился и Пригожин.

Официально его смерть пока не подтвердили, однако американская разведка считает, что Пригожин погиб.

Западный чиновник рассказал Financial Times, что бизнес-джет могли сбить на российской ЗРК, а New York Times пишет, что к аварии мог привести взрыв на борту самолета.