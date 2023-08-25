Лукашенко нібито знав про замах на Пригожина і повідомив про це Путіну

"Я вам просто наведу ще один приклад. Востаннє, коли ми літали в Емірати, до мене надійшла дуже серйозна інформація від джерел, глибше яких не буває, про замах на Євгена Пригожина", - сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, протягом двох годин він доручив знайти посла РФ в ОАЕ, його викликали до нього, і він передав послу шифрограму до Кремля Путіну і Бортнікову (директор ФСБ - ред.) про підготовку замаху на Пригожина.

Інформація про нібито замах дійшла до Пригожина

Білоруський диктатор згодом уточнив у Пригожина, чи дійшла до нього ця інформація.

Ватажок ПВК "Вагнера" підтвердив, що Путін попередив його про підготовку замаху.

Ймовірна смерть Пригожина

23 серпня у Тверській області РФ розбився літак із 10 людьми на борту, серед яких значився й Пригожин.

Офіційно його смерть поки не підтвердили, проте американська розвідка вважає, що Пригожин загинув.

Західний чиновник розповів Financial Times, що бізнес-джет могли збити російською ЗРК, а New York Times пише, до аварії міг призвести вибух на борту літака.