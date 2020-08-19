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Лукашенко призначив уряд Білорусі

Мінськ, Середа 19 серпня 2020 20:04
Лукашенко призначив уряд Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

У новому уряді зберегли посади всі ключові фігури

Президент Білорусі Олександр Лукашенко затвердив новий склад уряду. Прем'єр-міністр та інші ключові члени попереднього уряду зберегли свої посади.

Про це повідомляє БелТА.

Так, прем'єр-міністром був призначений Роман Головченко, який обіймав цю посаду раніше. Також залишилися на своїх посадах міністр закордонних справ Володимир Макей, міністр внутрішніх справ Юрій Караєв, голова Мининформа Ігор Луцький, міністр охорони здоров'я Володимир Караник.

Зазначимо, призначення нового складу уряду після виборів визначено конституцією Білорусі.

Нагадаємо, уряд Білорусі склав свої повноваження 17 серпня. Раніше Лукашенко доручив оперативно підготувати документи по подальшій роботі уряду.

Раніше РБК-Україна писало, що у Центрвиборчкомі заявили, що інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Зараз в Білорусі проходять масові акції протесту та страйки у зв'язку з результатами виборів.

Згідно з офіційними результатами ЦВК, перемогу отримав Олександр Лукашенко, набравши 80% голосів. При цьому в Євросоюзі і ряді інших країн не визнали результати голосування.

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