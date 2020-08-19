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Лукашенко назначил правительство Беларуси

Минск, Среда 19 августа 2020 20:04
Лукашенко назначил правительство Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

В новом правительстве сохранили должности все ключевые фигуры

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства. Премьер-министр и другие ключевые члены предыдущего правительства сохранили свои должности.

Об этом сообщает БелТА.

Так, премьер-министром был назначен Роман Головченко, который и занимал эту должность ранее. Также остались на своих должностях министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, глава Мининформа Игорь Луцкий, министр здравоохранения Владимир Караник.

Отметим, назначение нового состава правительства после выборов определено конституцией Беларуси.

Напомним, правительство Беларуси сложило свои полномочия 17 августа. Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.

Ранее РБК-Украина писало, что в Центризбиркоме Беларуси заявили, что инаугурация Лукашенко в качестве президента пройдет в течении двух месяцев, однако точной даты пока нет.

Сейчас в Беларуси проходят массовые акции протеста и забастовки в связи с результатами выборов.

Согласно официальным результатам ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. При этом в Евросоюзе и ряде других стран не признали результаты голосования.

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