В Беларуси подняли войска по тревоге: Лукашенко приказал проверить армию
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал срочно проверить боевую готовность армии страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.
По поручению Лукашенко, военные проводят комплекс мероприятий по приведению подразделений в высшую степень боевой готовности.
Часть подразделений осуществит выдвижение в определенные районы и выполнит задачи, предусмотренные распоряжением. Проверку координирует Государственный секретариат Совета безопасности Республики Беларусь.
Учения "Запад-2025"
Совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", активная фаза которых длилась с 12 по 16 сентября, проходят преимущественно на территории Беларуси, хотя часть маневров отрабатывают и в России.
В частности, недавно стало известно, что Россия расширила географию учений, привлекая к ним Калининградскую область, которая граничит с Польшей, Литвой и Балтией.
Сначала официально заявлялось, что цель учений - проверка боеспособности и координации действий вооруженных сил обеих стран в сфере "защиты безопасности" и "отражения агрессии". Впоследствии Москва и Минск уточнили, что проводят маневры в ответ на "милитаризацию" Польши и стран Балтии.
Более того, белорусский диктатор Александр Лукашенко, вероятно, впервые показал, как выглядит российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник".
Ранее Лукашенко заявлял, что его страна изготавливает пусковые ракеты для баллистической ракеты средней дальности "Орешник".
По его словам, для таких пусковых установок "нужны еще ракеты" от России.