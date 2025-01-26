Лукашенко мечтает разместить "Орешник" ближе к Смоленску, говорит - будет "со дня на день"

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко утверждает, что российская ракета "Орешник" якобы будет в Беларуси "со дня на день". Ее якобы могут разместить возле Смоленска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белту" и ТАСС .

На пресс-конференции в Минске белорусский диктатор заявил, что "Орешник" перебросят в Беларусь "со дня на день".

При этом Лукашенко размечтался о том, чтобы разместить ракету возле российского Смоленска.

"Туда, поближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Нужно определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести", - сказал он.

Лукашенко добавил, что именно это является причиной, почему он хочет разместить "Орешник" возле России.