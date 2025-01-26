Лукашенко мечтает разместить "Орешник" ближе к Смоленску, говорит - будет "со дня на день"
Лидер белорусского режима Александр Лукашенко утверждает, что российская ракета "Орешник" якобы будет в Беларуси "со дня на день". Ее якобы могут разместить возле Смоленска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белту" и ТАСС.
На пресс-конференции в Минске белорусский диктатор заявил, что "Орешник" перебросят в Беларусь "со дня на день".
При этом Лукашенко размечтался о том, чтобы разместить ракету возле российского Смоленска.
"Туда, поближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Нужно определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести", - сказал он.
Лукашенко добавил, что именно это является причиной, почему он хочет разместить "Орешник" возле России.
Новая российская ракета
Напомним, "Орешник" - это новая российская баллистическая ракета средней дальности класса "земля - земля". Россияне впервые применили ее против Украины 21 ноября 2024 года. Оккупанты выпустили "Орешник" по Днепру.
Больше об этой ракете - можно узнать в материале РБК-Украина.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить "Орешник" в Беларуси. Впрочем, основатель проекта "Белорусский Гаюн", активист Антон Мотолько в интервью РБК-Украина высказал мнение, что в этом нет никакой военной целесообразности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.