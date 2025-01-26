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Лукашенко мечтает разместить "Орешник" ближе к Смоленску, говорит - будет "со дня на день"

Минск, Воскресенье 26 января 2025 14:37
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Лукашенко мечтает разместить "Орешник" ближе к Смоленску, говорит - будет "со дня на день" Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко утверждает, что российская ракета "Орешник" якобы будет в Беларуси "со дня на день". Ее якобы могут разместить возле Смоленска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белту" и ТАСС.

На пресс-конференции в Минске белорусский диктатор заявил, что "Орешник" перебросят в Беларусь "со дня на день".

При этом Лукашенко размечтался о том, чтобы разместить ракету возле российского Смоленска.

"Туда, поближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Нужно определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести", - сказал он.

Лукашенко добавил, что именно это является причиной, почему он хочет разместить "Орешник" возле России.

Новая российская ракета

Напомним, "Орешник" - это новая российская баллистическая ракета средней дальности класса "земля - земля". Россияне впервые применили ее против Украины 21 ноября 2024 года. Оккупанты выпустили "Орешник" по Днепру.

Больше об этой ракете - можно узнать в материале РБК-Украина.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко попросил Владимира Путина разместить "Орешник" в Беларуси. Впрочем, основатель проекта "Белорусский Гаюн", активист Антон Мотолько в интервью РБК-Украина высказал мнение, что в этом нет никакой военной целесообразности.

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