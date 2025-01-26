Лукашенко мріє розмістити "Орєшнік" ближче до Смоленська, каже - буде "з дня на день"
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко стверджує, що російська ракета "Орєшнік" нібито буде в Білорусі "з дня на день". Її буцімто можуть розмістити біля Смоленська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белту" і ТАСС.
На пресконференції у Мінську білоруський диктатор заявив, що "Орєшнік" перекинуть у Білорусь "з дня на день".
При цьому Лукашенко розмріявся про те, щоб розмістити ракету біля російського Смоленська.
"Туди, ближче до Смоленська. Я так мрію. А там подивимося. Потрібно певну відстань. Погано, коли твої об'єкти ураження дуже близько. Але і коли дуже далеко, менше навантаження вони можуть нести", - сказав він.
Лукашенко додав, що саме це є причиною, чому він хоче розмістити "Орєшнік" біля Росії.
Нова російська ракета
Нагадаємо, "Орєшнік" - це нова російська балістична ракета середньої дальності класу "земля - земля". Росіяни вперше застосували її проти України 21 листопада 2024 року. Окупанти випустили "Орєшнік" по Дніпру.
Більше про цю ракету - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко попросив Володимира Путіна розмістити "Орєшнік" у Білорусі. Втім, засновник проєкту "Білоруський Гаюн", активіст Антон Мотолько в інтерв'ю РБК-Україна висловив думку, що у цьому немає жодної військової доцільності.
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