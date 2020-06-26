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Лукашенко хоче змінити Конституцію Білорусі

Новини » Політика     26.06.2020 - 15:13
Лукашенко хоче змінити Конституцію Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко заявив, що зміни виявилися недостатньо рішучими

Президент Олександр Лукашенко заявив про необхідність внесення змін у Конституцію Білорусі з попередньою передачею повноважень вниз. Йому запропонували декілька варіантів оновленої Конституції.

Про це повідомляє видання БелТа.

За його словами, зміни виявилися недостатньо рішучими.

"Люди просто бояться вносити більш рішучі зміни в Конституцію. Я думаю, нам це треба зробити. Ще до прийняття Конституції ми взагалі багато зробимо в плані передачі повноважень вниз - до голів райвиконкомів, губернатора", - заявив він.

Однак, він додав, що повернення до Конституції зразка 1994 року - це рух назад.

Нагадаємо, ще два місяці тому Лукашенко заявив про бажання змінити Конституцію Білорусі.

Відзначимо, також президент РФ Володимир Путін хоче внести в Конституцію Росії.

Раніше повідомлялося, Лукашенко заявив про втручання Росії у внутрішні справи Білорусі.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
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