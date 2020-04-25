Лукашенко анонсував зміну конституції Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Нова конституція буде ухвалена в найближчі 5 років

Президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував внесення змін до конституції країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське агентство БелТА.

За словами Лукашенка, нова конституція буде ухвалена протягом найближчих п'яти років.

"Питання конституції... Воно ж не знімається. Тут однозначно можна відповісти, що ми у новій п'ятирічці скоріш за все будемо мати нову конституцію", - заявив він журналістами під час візиту до Гомельської області.

При цьому Лукашенко зазначив, що президентські вибори, які мають відбутися у 2020 році, пройдуть відповідно до нинішньої конституції Білорусі.

"Тут можна однозначно сказати, що ми будемо проводити по конституції, як я і обіцяв", - додав білоруський президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі запропонували змінити конституцію, щоб на 2 роки продовжити термін президентства Анджея Дуди та скасувати заплановані на травень 2020 року вибори. Правляча партія хоче збільшити термін президентської каденції до 7 років.

Також РБК-Україна писало, що президент РФ Володимир Путін хоче внести до конституції Росії захист російськомовних та змінити дату закінчення Другої світової війни.