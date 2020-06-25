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Лукашенко заявив про втручання Росії у внутрішні справи Білорусі

Новини » Політика     25.06.2020 - 13:30
Лукашенко заявив про втручання Росії у внутрішні справи Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко буде говорити з Путіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Польща втручаються у внутрішні справи і вибори в країні. Він збирається обговорити це з російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання БелТА.

За його словами, застосовуються найсучасніші фальшиві технології, йде втручання з-за кордону у вибори в Білорусі.

"Вони (опоненти влади, - ред.) нас штовхають на нечесність таку, як вони себе ведуть? Ясно, що там за ними стоять ляльководи. Вони і з одного, і з іншого боку. І в Польщі живуть, і з Росії підкидають", - заявив Лукашенко.

Крім того, Лукашенко заявив, зараз в інтернеті поширюються фейки, автори яких, як стверджує президент, хочуть дискредитувати білоруську владу.

"Але ми не ядерна держава. Ми не можемо взяти ядерну боєголовку, махати і кричати, або говорити про гіперзвукову зброю, що ми вам відповімо", - заявив він.

Як відомо, Путін заявляв, що тільки у Росії є гіперзвукова зброя і вона нібито зробила безглуздим стримування цієї країни.

Відзначимо, зараз в Білорусі проходять акції протесту через затримання опонентів Лукашенка на виборах у країні.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня 2020 року. Дострокове голосування, у відповідності з календарним планом, пройде з 4 по 8 серпня

Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данилов заявив про загрозу військового вторгнення Російської Федерації в Білорусь.

Ще додамо, що Лукашенко заявив про неможливість приєднання Білорусі до Російської Федерації.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Олександр ЛукашенкоРосійська Федерація
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