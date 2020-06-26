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Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси

Новости » Политика     26.06.2020 - 15:13
Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко заявил, что изменения оказались недостаточно решительными

Президент Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Беларуси с предварительной передачей полномочий вниз. Ему представили несколько вариантов обновленной Конституции.

Об этом сообщает издание БелТа.

По его словам, изменения оказались недостаточно решительными.

"Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. Еще до принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил он.

Однако, он добавил, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад.

Напомним, еще два месяца назад Лукашенко заявил о желании изменить Конституцию Беларуси.

Отметим, также президент РФ Владимир Путин хочет внести в Конституцию России.

Ранее сообщалось, Лукашенко заявил о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусь
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