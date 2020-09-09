ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лукашенко схиляється до дострокових виборів президента Білорусі

Мінськ, Середа 09 вересня 2020 12:50
Лукашенко схиляється до дострокових виборів президента Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко схиляється до дострокових виборів в країні. Однак вони можливі лише після зміни конституції.

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

За його словами, він схиляється до проведення дострокових президентських виборів після прийняття нової конституції.

"Я це не виключаю. Щодо термінів я не кажу. Треба прийняти конституцію, провести вибори місцевих органів влади. Якщо достроково проводити президентські вибори, то вони повинні пройти, мабуть, раніше, ніж парламентські", - зазначив Лукашенко.

Він також зазначив, що нинішні повноваження президента колосальні за обсягом, частину необхідно передати парламенту і губернаторам.

Нагадаємо, раніше Лукашенко визнав, що "трохи пересидів" в президентському кріслі. У той же час він підкреслив, що, крім нього, не зможе "захистити білорусів".

Він також додав, що просто так не піде зі свого поста.

"Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. До того ж, якщо я піду, моїх прихильників будуть різати", - заявив Лукашенко.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Олександр ЛукашенкоБілорусьвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся