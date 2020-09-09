Лукашенко схиляється до дострокових виборів президента Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко схиляється до дострокових виборів в країні. Однак вони можливі лише після зміни конституції.

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

За його словами, він схиляється до проведення дострокових президентських виборів після прийняття нової конституції.

"Я це не виключаю. Щодо термінів я не кажу. Треба прийняти конституцію, провести вибори місцевих органів влади. Якщо достроково проводити президентські вибори, то вони повинні пройти, мабуть, раніше, ніж парламентські", - зазначив Лукашенко.

Він також зазначив, що нинішні повноваження президента колосальні за обсягом, частину необхідно передати парламенту і губернаторам.

Нагадаємо, раніше Лукашенко визнав, що "трохи пересидів" в президентському кріслі. У той же час він підкреслив, що, крім нього, не зможе "захистити білорусів".

Він також додав, що просто так не піде зі свого поста.

"Я просто так не піду. Я чверть століття облаштовував Білорусь. До того ж, якщо я піду, моїх прихильників будуть різати", - заявив Лукашенко.