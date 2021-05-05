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Глави МЗС країн G7 закликали Білорусь провести нові вибори президента

Новость на русском → Лондон, Середа 05 травня 2021 22:09
Глави МЗС країн G7 закликали Білорусь провести нові вибори президента Фото: G7 закликала Білорусь провести нові президентські вибори (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитро Левицький

Міністри закордонних справ "Великої сімки" (G7) закликали режим Олександра Лукашенка провести нові вибори у Білорусі. Міністри занепокоєні внутрішньополітичною кризою в Білорусі.

Про це йдеться у тексті заяві, яку опублікував уряд Британії.

"Ми закликаємо режим провести нові, вільні і справедливі вибори під міжнародним наглядом", - заявили міністри G7.

Крім того, міністри закликали Мінськ звільнити всіх політичних в'язнів та учасників протестів, а також покласти край репресіям і розпочати діалог з опозицією та суспільством.

"Ми засуджуємо репресії щодо журналістів і правозахисників і закликаємо режим поважати право на мирні зібрання... Ми віддані підтримці демократичних прагнень білоруського народу і притягнення до відповідальності винних у порушеннях прав людини", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, у серпні 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких офіційно переміг Олександр Лукашенко, однак результати голосування не були визнані міжнародною спільнотою та опозицією. Можлива фальсифікація виборів спровокувала масові протести, які тривають до сьогодні.

Як писало РБК-Україна, в Білорусі визнали, що дії влади та силовиків щодо протестувальників були надмірними, але назвали це "адекватною реакцією" на немирні акції та спробу держперевороту.

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