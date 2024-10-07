Как отмечается, документ принят с целью нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексами, управление которыми осуществляют дистанционным способом или в автоматическом режиме.

В соответствии с указом, правом на применение оружия и специальных средств для беспилотников наряду с военнослужащими и органов внутренних дел наделены также сотрудники других военизированных организаций.

В частности, дроны могут сбивать органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственную инспекцию по охране животного и растительного мира за Лукашенко, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы и т.д.