RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

Лукашенко разрешил сбивать "Шахеды", которые залетают на территорию Беларуси

Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября подписал указ "О прекращении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов". Он позволяет сбивать российские "Шахеды", которые залетают на территорию страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Лукашенко.

Как отмечается, документ принят с целью нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексами, управление которыми осуществляют дистанционным способом или в автоматическом режиме.

В соответствии с указом, правом на применение оружия и специальных средств для беспилотников наряду с военнослужащими и органов внутренних дел наделены также сотрудники других военизированных организаций.

В частности, дроны могут сбивать органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственную инспекцию по охране животного и растительного мира за Лукашенко, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы и т.д.

Что предшествовало

Напомним, российские "Шахеды" уже не раз залетали на территорию Беларуси.

В частности, в ночь на 3 октября, по информации мониторингового канала "Белорусский Гаюн", российские ударные беспилотники могли залететь в Беларусь в тот момент, когда в воздухе находился вертолет с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко на борту.

В пятницу, 4 октября, стало известно, что в белорусском поселке Калинковичи взорвался "Шахед". Поэтому населенный пункт остался без света.

В то же время Беларусь решила умалчивать о фактах залета на ее территорию российских "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоБеларусьПВОВойна в УкраинеДрони