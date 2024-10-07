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Лукашенко дозволив збивати "Шахеди", які залітають на територію Білорусі

Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 7 жовтня підписав указ "Про припинення польотів авіамоделей і безпілотних літальних апаратів". Він дозволяє збивати російські "Шахеди", які залітають на територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ Лукашенка.

Як зазначається, документ ухвалено з метою нормативного закріплення права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки не тільки щодо авіамоделей і БПЛА, а й безпілотних повітряних суден, безпілотних транспортних засобів, включно з підводними й надводними суднами, наземними апаратами та комплексами, керування якими здійснюють дистанційним способом або в автоматичному режимі.

Відповідно до указу, правом на застосування зброї та спеціальних засобів щодо безпілотників поряд із військовослужбовцями та органів внутрішніх справ наділені також співробітники інших воєнізованих організацій.

Зокрема, дрони можуть збивати органи прокуратури, Слідчий комітет, Державний комітет судових експертиз, органи фінансових розслідувань Комітету державного контролю, Державну інспекцію охорони тваринного і рослинного світу за Лукашенка, органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, митні органи тощо.

Що передувало

Нагадаємо, російські "Шахеди" вже неодноразово залітали на територію Білорусі.

Зокрема, у ніч на 3 жовтня, за інформацією моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", російські ударні безпілотники могли залетіти до Білорусі в той момент, коли у повітрі був вертоліт з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком на борту.

У п'ятницю, 4 жовтня, стало відомо, що у білоруському селищі Калінковичі вибухнув "Шахед". Через це населений пункт залишився без світла.

Водночас Білорусь вирішила замовчувати факти зальоту на її територію російських "Шахедів".

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