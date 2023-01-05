Лукашенко разрешил лишать гражданства "экстремистов", которые находятся за границей

Белорусов за границей, которых режим диктатора Александра Лукашенко обвинил в "экстремистской деятельности", будут лишать гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " БелТА ".

Как отмечает издание, сегодня, 5 января, Лукашенко утвердил изменения в закон о гражданстве.

"Предусмотрена возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению, - в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Беларуси, если такое лицо находится за ее пределами", - сказано в документе.

Отметим, что в начале декабря в Беларуси завели дело о создании экстремистского формирования или участии в нем в отношении бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратников.