Лукашенко разрешил лишать гражданства "экстремистов", которые находятся за границей
Белорусов за границей, которых режим диктатора Александра Лукашенко обвинил в "экстремистской деятельности", будут лишать гражданства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БелТА".
Как отмечает издание, сегодня, 5 января, Лукашенко утвердил изменения в закон о гражданстве.
"Предусмотрена возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению, - в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Беларуси, если такое лицо находится за ее пределами", - сказано в документе.
Отметим, что в начале декабря в Беларуси завели дело о создании экстремистского формирования или участии в нем в отношении бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и ее соратников.
Напомним, ранее Лукашенко объявил "год мира" в Беларуси, несмотря на участие Минска в войне России против Беларуси.
Также мы писали, что Министерство внутренних дел Беларуси приняло решение внести в список нацистской символики и атрибутики лозунг "Жыве Беларусь" и ответ "Жыве".
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