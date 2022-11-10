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Правительство Лукашенко признало нацистским лозунг "Жыве Беларусь"

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Минск, Четверг 10 ноября 2022 20:36
Правительство Лукашенко признало нацистским лозунг "Жыве Беларусь" Иллюстративное фото: Минск назвал нацистским лозунг "Жыве Беларусь" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство внутренних дел Беларуси приняло решение внести в список нацистской символики и атрибутики лозунг "Жыве Беларусь" и ответ "Жыве".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радые Свабода".

В министерстве объясняют такое решение тем, что это якобы лозунг "30-й дивизии Ваффен-СС (российская №2, она же белорусская №1), которая состояла в основном из бывших бойцов частей "Белорусской национальной обороны", применялась в антипартизанских операциях".

Поэтому на территории РБ запрещается "кричать Жыве Беларусь" и отвечать "Жыве" с поднятием правой руки и вытянутой ладонью".

При этом в ведомстве не уточнили, является ли это нацистским лозунгом без поднятия руки или с другим ответом, например, "Жыве вечна", который используется чаще.

Отметим, что до этого режим белорусского диктатора Александра Лукашенко запретил использовать бело-красно-белый флаг.

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