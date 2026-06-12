Лукашенко дал прогноз по поводу конца войны России против Украины
Белорусский диктатор Александр Лукашенко считает, что война России против Украины может завершиться уже в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".
"В этом году, я считаю, эти конфликты можно прекратить. И я даже не надеюсь, а у меня есть уверенность, что они будут прекращены", - подчеркнул диктатор, имея в виду войны в Украине и Иране.
Лукашенко отметил, что сейчас есть возможность прекратить эти конфликты. По его словам, все зависит "от желания буквально нескольких человек".
"Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и других вариантов нет. Там нет вариантов, как прекратить войну", - считает он.
Напомним, в мае Силы обороны Украины освободили на 100 квадратных километров больше территорий, чем было потеряно. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, с начала 2026 года общая площадь деоккупированных территорий превысила 600 квадратных километров.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ближайшие месяцы могут стать решающими в войне. Он отметил, что итоги саммитов ЕС, G7 и НАТО способны существенно повлиять как на дипломатический процесс, так и на перспективы возможного прекращения огня.
Отметим, руководительница британской разведки GCHQ Энн Кист-Батлер заявила, что потери России в войне против Украины уже приблизились к 500 тысячам военных. По ее словам, российский диктатор фактически отступает на поле боя.