Лукашенко дав прогноз щодо кінця війни Росії проти України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вважає, що війна Росії проти України може завершитись вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наближений до Лукашенка Telegram-канал " Пул первого ".

"Цього року, я вважаю, ці конфлікти можна припинити. І я навіть не сподіваюся, а у мене є впевненість, що вони будуть припинені", - наголосив диктатор, маючи на увазі війни в Україні та Ірані.

Лукашенко зазначив, що зараз є можливість припинити ці конфлікти. За його словами, все залежить "від бажання буквально кількох людей".

"Якщо таке бажання буде, то ці війни можна закінчити цього року точно. І навіть конфлікт Росії та України можна цього року закінчити. Що стосується Близького Сходу, там і інших варіантів немає. Там немає варіантів, як припинити війну", - вважає він.

Нагадаємо, у травні Сили оборони України звільнили на 100 квадратних кілометрів більше територій, ніж було втрачено. За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, від початку 2026 року загальна площа деокупованих територій перевищила 600 квадратних кілометрів.