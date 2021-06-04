Лукашенку дали можливість показати свою вагу, але він дискредитував себе, - Кулеба
Білоруському президенту Олександру Лукашенку вибором Мінська як переговорного майданчика Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу дали можливість показати свою політичну вагу. Але він дискредитував себе.
Про це в ефірі "1+1" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, мінський процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі став брендом і не прив'язаний до самого Мінську.
"Лукашенку дали можливість долучитися до процесу, показати свою вагу. На жаль, він не виправдав довіру, дискредитував себе", - підкреслив Кулеба.
Нагадаємо, українська делегація вважає неможливим проведення засідань ТКГ у Мінську, оскільки білоруський режим Олександра Лукашенка перестав бути нейтральним щодо війни на Донбасі. Голова делегації Леонід Кравчук раніше пропонував кілька альтернативних майданчиків, щоб можна було змінити формат.
Крім того, днями Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки" на Донбасі після того, як запросив "слідчих" від так званої "Луганської народної республіки", щоб допитати затриманого опозиційного журналіста Романа Протасевича.