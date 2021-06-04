Кулеба про перенесення ТКГ з Мінська: Росія буде гратися на цій історії

Ситуація в Білорусі і намір України перенести переговори Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Мінська до іншого місця вигідні Російської Федерації, і вона ще буде гратися на цій історії. Що стосується перенесення ТКГ, то на нього повинні погодитися всі сторони.

Про це в ефірі "1+1" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми розуміємо, що Росія буде гратися на цій історії. Російській Федерації в принципі вигідно все, що гальмує мирний процес, блокує переговори. Безумовно, історію з можливістю для України або ОБСЄ приїхати до Мінська вона буде використовувати для гальмування переговорного процесу", - підкреслив Кулеба.

Він додав, що українська сторона може запропонувати кілька альтернативних майданчиків, але на перенесення повинні погодитися Росія і ОБСЄ.