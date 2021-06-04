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Кулеба про перенесення ТКГ з Мінська: Росія буде гратися на цій історії

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 11:33
Кулеба про перенесення ТКГ з Мінська: Росія буде гратися на цій історії Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Ситуація в Білорусі і намір України перенести переговори Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Мінська до іншого місця вигідні Російської Федерації, і вона ще буде гратися на цій історії. Що стосується перенесення ТКГ, то на нього повинні погодитися всі сторони.

Про це в ефірі "1+1" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми розуміємо, що Росія буде гратися на цій історії. Російській Федерації в принципі вигідно все, що гальмує мирний процес, блокує переговори. Безумовно, історію з можливістю для України або ОБСЄ приїхати до Мінська вона буде використовувати для гальмування переговорного процесу", - підкреслив Кулеба.

Він додав, що українська сторона може запропонувати кілька альтернативних майданчиків, але на перенесення повинні погодитися Росія і ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити їх формат. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб.

До цього він говорив, що переговори можна було б перенести до Фінляндії або Швейцарії, але міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відповів на це, що вирішувати питання про перенесення належить не Кравчуку.

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