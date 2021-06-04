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Лукашенко дали возможность показать свой вес, но он дискредитировал себя, - Кулеба

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Киев, Пятница 04 июня 2021 11:59
Лукашенко дали возможность показать свой вес, но он дискредитировал себя, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Белорусскому президенту Александру Лукашенко выбором Минска как переговорной площадки Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу дали возможность показать свой политический вес. Но он дискредитировал себя.

Об этом в эфире "1+1" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе стал брендом и не привязан к самому Минску.

"Лукашенко дали возможность приобщиться к процессу, показать свой вес. К сожалению, он не оправдал доверие, дискредитировал себя", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, украинская делегация считает невозможным проведение заседаний ТКГ в Минске, поскольку белорусский режим Александра Лукашенко перестал быть нейтральным в отношении войны на Донбассе. Глава делегации Леонид Кравчук ранее предлагал несколько альтернативных площадок, чтобы можно было изменить формат.

Кроме того, на днях Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики" на Донбассе после того, как пригласил "следователей" от так называемой "Луганской народной республики", чтобы допросить задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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