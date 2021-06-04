Лукашенко дали возможность показать свой вес, но он дискредитировал себя, - Кулеба

Белорусскому президенту Александру Лукашенко выбором Минска как переговорной площадки Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу дали возможность показать свой политический вес. Но он дискредитировал себя.

Об этом в эфире "1+1" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе стал брендом и не привязан к самому Минску.

"Лукашенко дали возможность приобщиться к процессу, показать свой вес. К сожалению, он не оправдал доверие, дискредитировал себя", - подчеркнул Кулеба.