Лукашенко дали возможность показать свой вес, но он дискредитировал себя, - Кулеба
Белорусскому президенту Александру Лукашенко выбором Минска как переговорной площадки Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу дали возможность показать свой политический вес. Но он дискредитировал себя.
Об этом в эфире "1+1" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, минский процесс по урегулированию ситуации на Донбассе стал брендом и не привязан к самому Минску.
"Лукашенко дали возможность приобщиться к процессу, показать свой вес. К сожалению, он не оправдал доверие, дискредитировал себя", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, украинская делегация считает невозможным проведение заседаний ТКГ в Минске, поскольку белорусский режим Александра Лукашенко перестал быть нейтральным в отношении войны на Донбассе. Глава делегации Леонид Кравчук ранее предлагал несколько альтернативных площадок, чтобы можно было изменить формат.
Кроме того, на днях Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики" на Донбассе после того, как пригласил "следователей" от так называемой "Луганской народной республики", чтобы допросить задержанного оппозиционного журналиста Романа Протасевича.