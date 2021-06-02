Лукашенко де-факто визнав "ЛНР". Мінськ відкрито перестав бути нейтральним, - Гармаш

Олександр Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки" на Донбасі. Це підтверджує його запрошення "слідчих" з ОРЛО , щоб допитати затриманого опозиціонера Романа Протасевича.

Таку думку висловив представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш у своєму Facebook .

"Безумовно, це (заява Лукашенка, - ред.) продуманий і демонстративний крок. Причому, показово, що запрошення маріонетковим "слідчим" "республік" він відправив через справжню другу сторону конфлікту - президента Росії. Звичайно, після цього у Москви практично не може бути аргументів проти перенесення переговорного процесу з Білорусі в іншу країну. Після цієї заяви Мінськ вже відкрито перестав бути нейтральним", - сказав Гармаш.

Гармаш нагадав, що в Мінську підписали так звані "мінські угоди" - основу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати заарештованого журналіста Романа Протасевича. Це стосується звинувачень журналіста з боку так званої "ЛНР" щодо участі в боях на Донбасі.

РБК-Україна писало, що після затримання опозиціонера у мережі з'явилося відео про те, ким був Протасевич на Донбасі. Відео доводить, що Донбас він відвідував в якості журналіста.