Перенесення ТКГ дозволить змінити формат переговорів, - Кравчук

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб.

Кравчук зазначив, що перенести переговори можна було б у Польщу, але місце обиратиме не він. Кравчук додав, що для перенесення ТКГ з Мінська потрібно, щоб сторони переговорів досягли консенсусу.

"Змінюючи майданчик можна буде говорити про переформатування мінського майданчика для того, щоб він став більш широким та надати їй більш точні повноваження. Зараз повноважень майже немає, ми більше консультативні речі проголошуємо. Надати повноваження і, можливо, зробити мінський формат на рівні посадовців високого рангу", - сказав він.