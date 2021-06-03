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Перенесення ТКГ дозволить змінити формат переговорів, - Кравчук

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Київ, Четвер 03 червня 2021 20:06
Перенесення ТКГ дозволить змінити формат переговорів, - Кравчук Фото: Леонід Кравчук, глава української делегації в ТКГ (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес в ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Кравчук зазначив, що перенести переговори можна було б у Польщу, але місце обиратиме не він. Кравчук додав, що для перенесення ТКГ з Мінська потрібно, щоб сторони переговорів досягли консенсусу.

"Змінюючи майданчик можна буде говорити про переформатування мінського майданчика для того, щоб він став більш широким та надати їй більш точні повноваження. Зараз повноважень майже немає, ми більше консультативні речі проголошуємо. Надати повноваження і, можливо, зробити мінський формат на рівні посадовців високого рангу", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Кравчук виключив повернення переговорів ТКГ до Мінська, оскільки Білорусь вже не можна вважати нейтральною країною.

Кравчук заявляв, що перенести переговори ТКГ можна було б у Швейцарію або Фінляндію.

Водночас у Польщі заявили, що також готові стати новим майданчиком для переговорів ТКГ.

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