В школах оккупированного Алчевска холод: деньги на отопление перенаправляют на войну
В школах временно оккупированного Алчевска зафиксирована критическая ситуация с отоплением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным источников Центра, в учебных помещениях Алчевска температура не соответствует никаким санитарным нормам.
"Дети вынуждены находиться в холодных классах по 5 - 6 часов. Оккупационное управление образования игнорирует обращения родителей и педагогов, указывая на отсутствие проблем", - сообщают в Центре.
По информации источников, на 2026 год для образовательных учреждений города были предусмотрены средства на содержание и подготовку к отопительному сезону, однако финансирование впоследствии было сокращено, а часть средств перераспределена на нужды и инфраструктуру оккупационных военизированных формирований.
"Критическое состояние с температурой в школах Алчевска является прямым следствием преступного перераспределения средств и игнорирования обязательств по защите гражданского населения", - отмечают аналитики.
В ЦНС констатируют, что это является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, где дети должны пользоваться повышенным уровнем защиты.
Ситуация с водой на Луганщине
Ранее РБК-Украина писало, что во временно оккупированной Луганской области наблюдается дефицит воды, а российские инвесторы не выплачивают горнякам обещанную зарплату.
У оккупантов не хватает мощностей обеспечить непрерывное водоснабжение Алчевска и Перевальска. Подача воды в Алчевск сократилась на 80%.
Напомним, на оккупированной Луганщине местные жители страдают от острого дефицита воды и тепла: водопроводные краны в населенных пунктах остаются сухими неделями, а в многоэтажках приходится использовать только ту воду, которую удается слить из системы отопления. При этом любые попытки улучшить бытовые условия могут обернуться штрафами.