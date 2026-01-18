ua en ru
В школах оккупированного Алчевска холод: деньги на отопление перенаправляют на войну

Временно оккупированные территории Украины, Воскресенье 18 января 2026 03:30
В школах оккупированного Алчевска холод: деньги на отопление перенаправляют на войну Фото: школы на ВОТ Луганщины не отапливаются (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В школах временно оккупированного Алчевска зафиксирована критическая ситуация с отоплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным источников Центра, в учебных помещениях Алчевска температура не соответствует никаким санитарным нормам.

"Дети вынуждены находиться в холодных классах по 5 - 6 часов. Оккупационное управление образования игнорирует обращения родителей и педагогов, указывая на отсутствие проблем", - сообщают в Центре.

По информации источников, на 2026 год для образовательных учреждений города были предусмотрены средства на содержание и подготовку к отопительному сезону, однако финансирование впоследствии было сокращено, а часть средств перераспределена на нужды и инфраструктуру оккупационных военизированных формирований.

"Критическое состояние с температурой в школах Алчевска является прямым следствием преступного перераспределения средств и игнорирования обязательств по защите гражданского населения", - отмечают аналитики.

В ЦНС констатируют, что это является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, где дети должны пользоваться повышенным уровнем защиты.

Ситуация с водой на Луганщине

Ранее РБК-Украина писало, что во временно оккупированной Луганской области наблюдается дефицит воды, а российские инвесторы не выплачивают горнякам обещанную зарплату.

У оккупантов не хватает мощностей обеспечить непрерывное водоснабжение Алчевска и Перевальска. Подача воды в Алчевск сократилась на 80%.

Напомним, на оккупированной Луганщине местные жители страдают от острого дефицита воды и тепла: водопроводные краны в населенных пунктах остаются сухими неделями, а в многоэтажках приходится использовать только ту воду, которую удается слить из системы отопления. При этом любые попытки улучшить бытовые условия могут обернуться штрафами.

